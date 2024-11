Waarom is er onzekerheid over de terugkeer van Wout van Aert? "Dat is totaal uitgesloten"

Over de terugkeer van Wout van Aert in de cross is momenteel onduidelijkheid. De knie van Van Aert moet nog sterker worden tijdens het lopen voor hij zijn comeback kan maken.

Al bijna twee maanden zit Wout van Aert opnieuw op de fiets, maar toch baart zijn knie nog zorgen voor een terugkeer naar het veld. Bij zijn val in de Vuelta kreeg het kniegewricht van Van Aert wel een stevige tik. Van Aert mocht zijn knie tien dagen niet bewegen en verloor zo veel spieren rond zijn knie. Voor fietsen, want een 'geslotenketenbeweging' is, is dat minder erg. Maar voor een 'openketenbeweging' zoals lopen wel. Knie Van Aert moet sterker worden om te lopen Bij lopen komen er schokken aan te pas en de peesvezels die de schokken opvangen moeten steviger gemaakt worden. Dat kan onder meer met kinesitherapie. "Het herstel versnellen of forceren is totaal uitgesloten", zegt Belgian Cycling-arts Kris Van der Mieren bij HLN. Het grote gevaar is dan dat de aangemaakte peesvezels binnen de kortste keren kapot gaan omdat ze niet sterk genoeg zijn. En dan is het risico op een nieuwe blessure groot. "En dus van vooraf aan moet herbeginnen." "Eén voordeel wel: lopen over zand, slijk of bosgrond is minder ingrijpend dan op hard beton. Hoe zachter de ondergrond, hoe beter." En zal Van Aert de komende weken zijn knie versterken, om zonder hinder opnieuw te kunnen crossen.