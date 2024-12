Michael Vanthourenhout onthult probleem na zege in Dublin: "Dacht dat het voorbij was"

Michael Vanthourenhout heeft in Dublin een dubbelslag geslagen in de Wereldbeker. Hij won er zijn eerste tv-cross van het seizoen en neemt ook de leiding over in de Wereldbeker van ploegmaat Eli Iserbyt.

Ploegmaat Eli Iserbyt kreeg in Kortrijk en Antwerpen twee keer een helpende hand van zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout en won ook twee keer. De voormalige Europese kampioen wilde echter niet achterblijven.

In Dublin trok Vanthourenhout het laken naar zich toe, na Ardooie zijn tweede zege van het seizoen en zijn eerste in een tv-cross. "Ik had problemen met mijn linkerschoen en dacht dat het voorbij was", zei Vanthourenhout achteraf.

"Als ik in mijn pedaal klikte, was het moeilijk om er kracht op te zetten. Toen ik ook een nieuwe fiets nodig had, heb ik maar ineens ook van schoen gewisseld." Vanthourenhout verloor maar een paar plaatsen en hield zo zijn kansen gaaf.

Vanthourenhout nieuwe leider in de Wereldbeker

"En ik voelde ook wel dat mijn benen goed genoeg waren om mee te doen voor de overwinning", stelde Vanthourenhout nog. Hij won in Dublin voor Aerts en Orts, zijn eerste grote zege sinds het EK van vorig jaar.

"Het doet wel heel veel deugd om opnieuw te kunnen winnen. Vorige week in Antwerpen ging het al heel goed, nu voelde ik dat er nog een paar procentjes bij waren. Dat ik de nieuwe leider ben in de Wereldbeker? Dat is een mooie bonus."