Een veldritploeg met enkel vrouwen: "Krijg er veel meer van terug dan van Wout van Aert"

De Ceuster-Bouwpunt is een veldritploeg met enkel vrouwen. En dat is een succesverhaal, zo vertelt sterke man Davy De Ceuster.

Voor Davy De Ceuster, CEO van een bedrijf met bouwkranen, is het veldrijden geen onbekend terrein. Hij is al sinds 2014 in de wereld van de cross aanwezig.

“De dag dat Wout van Aert tekende voor Vastgoedservice was ook de dag dat ik ons contract tekende als cosponsor bij de ploeg”, vertelt De Ceuster aan Het Nieuwsblad.

“Ik ben Wout gevolgd naar de ploeg van Nick Nuyens. Hoe dat is afgelopen, weet iedereen. Toch ben ik in de cross gebleven, nu met een eigen vrouwenploeg. Ik investeer nu meer in de sport maar krijg er ook veel meer van terug dan van op de borst van Van Aert te staan.”

Met zijn bedrijf mikt De Ceuster op de Belgische markt. Hij is dan ook niet geïnteresseerd in buitenlandse rensters. Ze willen hofleverancier van de Belgische selectie worden.

“En daarvoor rekenen we vooral op de doorstroming. We hebben een samenwerking met Acrog waar Ellen Van Loy voor ons de jeugdige talenten begeleidt”, besluit De Ceuster.

“Als ik zie hoeveel jonge meisjes er voor de cross kiezen, dan komt het goed. Waar de Belgische wielerbond niet in slaagde — meisjes aan het crossen krijgen — dat zijn wij aan het realiseren.”