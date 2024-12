Sprake van spijt? Van Den Spiegel glashelder over zijn wens met betrekking tot Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Natuurlijk had Tomas Van Den Spiegel niets liever gehad dan dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel dit weekend mee zouden crossen in Sardinië. Dat zou ook geholpen hebben om een massa fans op de been te brengen.

Nu wordt het maar de vraag of er veel volk naar het eiland zal afzakken, want het is de eerste keer dat daar een veldrit georganiseerd zal worden. Het is dan ook meteen een Wereldbekerwedstrijd in Oristano. De sportieve belangen zijn dus groot voor diegenen die hun zinnen op dat klassement gezet hebben. Logistiek zijn er ook wel een aantal uitdagingen.

De cross in Oristano staat zondag op het programma. Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics heeft een vliegtuig geregeld om de renners en rensters ter plekke te krijgen. Zaterdagochtend zal de heenreis aangevat worden, de terugreis is voor zondagavond. Alle 150 plaatsen op het vliegtuig zijn helemaal volgeboekt, laat Van Den Spiegel weten bij Sporza.

Nog geen Van Aert en Van der Poel

Een gegeven om rekening mee te houden, is dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog altijd niet aan het crossen zijn bij de mannen. Dat heeft zijn invloed op de startlijst. "We hadden hier ook Wout en Mathieu aan de start willen krijgen, maar met de volledige top 7 van Dublin hebben we weer een mooi deelnemersveld bij elkaar gekregen."

Omdat er ook nog periodes zijn waarin veldrijders stages inlassen, overwegen Van Den Spiegel en Flanders Classics om volgend seizoen in volle winter een vrij weekend te voorzien. "We zijn nog zoekende als organisatie, maar dat is een optie, ja", bevestigt de ex-basketbalspeler. "Dan kunnen de renners volop trainen voor wat er nog allemaal komt."

Voorwaarde voor vrij weekend in 2025-2026

"Op voorwaarde dat alle partijen het daarmee eens zijn en dat we geen weekend krijgen met twee extra crossen", verbindt Van Den Spiegel er meteen een aantal zaken aan.