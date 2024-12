"Ik hoor hem geregeld": Sven Vanthourenhout heeft opvallend veel contact met Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert duikt deze winter zes keer het veld in. Al is dat niet met grote ambities, maar wel omwille van de liefde voor de wielerdiscipline.

Op 23 december in Mol zal Wout van Aert zijn eerste cross van deze winter rijden. In Maasmechelen op 25 januari al zijn laatste. Onze landgenoot liet bij de voorstelling van de crosskalender weten dat dit zonder enige ambitie is. Hij doet het gewoon omdat hij crossen zo leuk vindt.

De zware valpartij in de Ronde van Spanje heeft zijn voorbereiding immers stevig dooreengeschud. Het zal dan ook uitkijken zijn met welke vorm hij die crossen zal rijden.

“Het gaat goed met Wout, ik hoor hem nog geregeld”, zegt ex-bondscoach Sven Vanthourenhout aan Het Nieuwsblad.

“Hij is nu al even weer goed aan het trainen, maar hij heeft wel een serieuze achterstand opgelopen, hoor. Als je op dat niveau, topsporter zijnde, vijf à zes weken niets kan doen… dat heeft een serieuze impact op je lichaam. Je kan dat niet zomaar wegwerken in een paar weken.”

Wout van Aert heeft zijn hart aan de cross verloren. “Hij doet dat nog super graag. Maar het is logisch dat die mannen (ook Mathieu van der Poel, red.) prioriteit geven aan andere doelen. Alles wordt ingezet op het voorjaar op de weg.”