"Liefde op het eerste gezicht": Van Gils zegt waar hij zijn lief Mathilde leerde kennen

Er is een grote last van de schouders van Maxim Van Gils. Zijn overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe is eindelijk helemaal rond.

Na zijn vertrek bij Lotto Dstny, ondanks een lopend contract, was het eventjes wachten op wie de nieuwe werkgever van Maxim Van Gils zou worden. Uiteindelijk blijkt dat Red Bull-BORA-hansgrohe te zijn.

Van Gils trekt voor stages niet naar de Teide of de Costa Blanca. Hij is meer dan eens aan het trainen in de Franse Alpen en daar heeft hij ook een extra-sportieve reden voor.

Zijn vriendin Mathilde woont namelijk in Grenoble, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Ze leerden elkaar kennen bij de start van een rit in de Dauphiné.

“Het was liefde op het eerste gezicht. Ze voegde me toe op Instagram, we begonnen wat te babbelen en op een dag reisde ik naar Grenoble, waar ze woont en van het een kwam het ander. Het is er niet alleen leuk, maar ook goed om te trainen. Nu kan ik veel beter bergop trainen.”

De Franse Alpen doen Van Gils duidelijk goed. Dat was te zien aan zijn resultaten. Het is nu afwachten welke potten hij kan breken bij zijn nieuwe werkgever.