Vijf keer in ons land: Pogacar maakt programma bekend, maar houdt één ding geheim

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tadej Pogacar was vorig jaar heer en meester in de koers. Het is uitkijken wat de regerende wereldkampioen volgend jaar zal doen.

Tadej Pogacar reed vorig jaar niet mee in de Vlaamse kasseklassiekers, maar in 2025 is hij wel weer van de partij. Dat liet zijn ploeg UAE Team Emirates weten. De Sloveen zette de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen op zijn programma. Dat liet men weten op de mediadag in het Spaanse Benidorm. Ook de Strade Bianche en Milaan-Sanremo staan op zijn programma. Later op het jaar volgen ook nog Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race en Waalse Pijl. De Ronde van Frankrijk staat ook op zijn programma. Eén ding houdt hij nog geheim: momenteel verklapt men niet of de Giro of de Vuelta op zijn programma staat. Dat gebeurt pas na de voorstellingen van het parcours van beide rondes. Parijs-Roubaix laat men bewust links liggen. Mogelijk komt dat in 2026 wel op het programma, zo was nog te horen.