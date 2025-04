Tadej Pogacar maakt de concurrenten bang: "Hopelijk achter de brommer"

Tadej Pogacar is klaar om over zo'n tien dagen te knallen in Parijs-Roubaix. De wereldkampioen ging woensdag nog eens de kasseien verkennen en maakte opnieuw veel indruk. Ook de analisten en concurrenten zien het met lede ogen aan.

Zondag is er de Ronde van Vlaanderen, een week later is er met Parijs-Roubaix nog een Monument te rijden. Tadej Pogacar gaat daar voor de eerste keer aan de start staan en dus wordt het uitkijken naar wat hij gaat doen.

212 kilometer dokkeren

Woensdag verkende hij alvast een paar van de beklimmingen van de Ronde van Vlaanderen, maar vooral ook een groot deel van Parijs-Roubaix. En daarbij maakte hij heel wat indruk, zoveel is duidelijk.

De Sloveen zette zijn verkenning op Strava en reed uiteindelijk 212 kilometer … aan 37 kilometer per uur. De wereldkampioen zette en passant ook een aantal KOM’s op zijn naam op onder meer Mons-en- Pévèle en ook op het Carrefour de l'Arbre maakte hij veel indruk.

Achter de motor?

Het zou dan ook nog eens met een groot stuk tegenwind geweest zijn. “Ik hoop dat het achter de brommer was, want anders …”, opende Edward Theuns de debatten in Vive le Vélo – Leve de Ronde! duidelijk. “Ik denk het ook wel.”

Sep Vanmarcke pikte meteen in: “Ze willen de mensen natuurlijk bang maken. Als er een auto of brommer bij is … Zonder kan je dat toch bijna niet doen?” Waarop Theuns grapte: “Misschien lag hij gewoon in zijn zetel en was het enkel een brommer.”