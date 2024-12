Philippe Gilbert stelt zich vragen bij pensioen van Patrick Lefevere: "Ben er zeker van"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Philippe Gilbert reed slechts drie jaar voor de ploeg van Patrick Lefevere, maar boekte er wel grote successen. Hij is dan ook dankbaar voor de kans die hij gekregen heeft van Lefevere, maar vreest dat hij moeilijk zal kunnen loslaten.

Heel wat Belgische toprenners hebben ooit bij de ploeg van Patrick Lefevere gereden. Denk maar aan Johan Museeuw, Tom Boonen of Remco Evenepoel. Ook Philippe Gilbert koos bewust voor het team van Lefevere.

In 2017 stapte hij over van BMC naar Quick-Step Floors en reed drie jaar voor de ploeg van Lefevere. Met zeges in de Ronde van Vlaanderen (2017) en Parijs-Roubaix (2019) boekte Gilbert er grote successen.

Gilbert is nog altijd vol lof over Lefevere. "Hij verrichtte wonderen met zijn ploegen en sponsors die niet tot de rijkste van het peloton behoorden", zegt Gilbert bij Le Soir. "Patrick was vindingrijk, hij heeft vele carrières nieuw leven ingeblazen."

Zal Lefevere de koers kunnen loslaten?

"Ik denk aan mezelf omdat ik daardoor mijn palmares in die drie seizoenen kon vervolledigen", blikt Gilbert terug. "Ik denk ook aan Peter Van Petegem en Frank Vandenbroucke uiteraard, die nooit beter zijn geweest dan onder hem."

"En Johan Museeuw en Tom Boonen dan, die Lefevere groot heeft gemaakt? Ik hoop dat hij nu van zijn pensioen geniet, ook al weet ik dat het voor hem onmogelijk is om niet bezig te zijn. Ik ben er zeker van dat we hem binnenkort weer op wedstrijden gaan zien."