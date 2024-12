Vollering is gewaarschuwd: Kopecky spreekt stevige ambities uit over de Tour de France

Lotte Kopecky won de voorbije jaren al heel wat koersen, maar ze wil de komende jaren haar palmarese nog verder aanvullen. Zo gaat ze meer focussen op koersen met meer hoogtemeters.

Met onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse, de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won Lotte Kopecky al heel wat klassiekers in het voorjaar. Maar Kopecky wil verder afvinken.

Kopecky richt haar pijlen dan ook op andere wedstrijden zoals Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race en Milaan-Sanremo. Die laatste koers staat bij de vrouwen voor het eerst op het programma in 2025.

"Dat zijn allemaal wedstrijden die ik nog niet gewonnen heb. Dus ja, als ik mijn lijstje verder wil afvinken, zijn dat de doelen waar ik naar kijk", vertelt Kopecky bij Sporza. En ook de Tour de France staat op haar lijstje.

Kopecky droomt van de Tour

In 2023 werd Kopecky tweede in de Tour, dit jaar werd ze tweede in de Giro. De klassiekers rijdt Kopecky nog altijd het liefst, maar ze is wel benieuwd hoe ver ze kan geraken in de Tour als ze er zich echt op toelegt.

"Als alles meezit, kan het dus wel, denk ik. Als je tweede wordt, kan je ook winnen... Maar het is niet omdat je tweede wordt, dat je zomaar ook gaat winnen", blijft Kopecky wel realistisch over haar winstkansen.