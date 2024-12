Zorgt Tadej Pogacar voor grote verrassing? Sportief manager komt met stevige hint

Tadej Pogacar gaat in 2025 opnieuw Vlaamse voorjaarsklassiekers rijden. Een opvallende wedstrijd op het programma van zijn wereldkampioen is Gent-Wevelgem.

In 2022 reed Tadej Pogacar voor het eerst klassiekers van het Vlaamse voorjaar en kwam hij aan de start in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. In 2023 keerde Pogacar terug met een derde plaats in de E3 Saxo Classic en winst in de Ronde.

Dit jaar liet Pogacar Vlaanderen links liggen, maar in 2025 keert de wereldkampioen terug. Hij rijdt opnieuw de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen, maar ook Gent-Wevelgem. Pogacar komt voor het eerst aan de start.

Dat de wereldkampioen in Ieper aan de start zal staan, is niet toevallig. "Bij Tadej moeten we elk seizoen opnieuw op zoek gaan naar nieuwe prikkels en andere wedstrijden", zegt sportief manager Matxin bij Sporza.

Rijdt Pogacar ook Parijs-Roubaix?

Voor Pogacar is het een manier om gemotiveerd te blijven. Zo reed hij dit jaar voor het eerst de Giro, waar hij zes ritten en het eindklassement won. Twee jaar geleden reed Pogacar voor het eerst Parijs-Nice en de E3 Saxo Classic.

"Gent-Wevelgem zal niet de enige nieuwe wedstrijd op Tadejs wedstrijdkalender zijn", lijkt Matxin naar Parijs-Roubaix te verwijzen. Mogelijk zien we de wereldkampioen dus toch in de de Hel van het Noorden.