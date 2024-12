Het laatste jaar van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step? "Er is één duidelijke reden"

Remco Evenepoel moet door zijn blessures de eerste maanden het seizoen 2025 missen. Wordt dat ook meteen het laatste seizoen van de olympische kampioen bij The Wolfpack?

De voorbije maanden werd Remco Evenepoel vaak gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe, maar hij besliste om in 2025 toch bij Soudal Quick-Step te blijven. Evenepoel heeft nog een contract tot eind 2026.

In de podcast Lanterne Rouge zijn ze er echter van overtuigd dat Evenepoel aan zijn laatste jaar bezig is bij Soudal Quick-Step. "Er is één duidelijke reden: het is de laatste kans voor Soudal Quick-Step om Remco te verkopen en wat geld voor hem te krijgen", zegt Benji Naesen.

Soudal Quick-Step terug naar de klassiekers?

Toch zien ze nog een toekomst voor de ploeg zonder Evenepoel. "Het budget zou wel naar beneden gaan en ze zouden terug moeten gaan naar wat het originele Quick-Step was, namelijk de klassiekers", zegt Patrick Broe.

Die klassiekers worden nu gedomineerd door onder meer Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar, maar Broe ziet het op de lange termijn. "Ze moeten weer competitief worden in die klassiekers."

"Dit jaar hadden ze geen schijn van kans. Terug competitief worden in de klassiekers, dat is een project van vijf jaar om in 2030 weer de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen. En zal Van der Poel dan nog domineren?"