Nu hij op pensioen gaat: "Patrick Lefevere vertelde me wat er op zijn grafzerk zal staan"

Patrick Lefevere stopt als CEO van Soudal-QuickStep. De wielerwereld zal er plots helemaal anders uitzien.

Patrick Lefevere had nog één grote droom in zijn carrière, maar die zal er door zijn pensioen begin januari echter niet meer van komen. De CEO van QuickStep wou o zo graag de Tour de France winnen.

Daarvoor had hij de voorbije jaren al de nodige stappen gezet, om alles in het teken van die ene grote ronde te zetten met Remco Evenepoel. In 2017 kwam Renaat Schotte heel veel te weten tijdens een etentje van drie uur.

“Lefevere heeft altijd tegen zijn sponsors gezegd: als we de Tour winnen, dan kunnen we stoppen. Waarop zijn sponsors grappend antwoordden: win nooit de Tour”, klinkt het bij Sporza.

Bij QuickStep lagen ze er niet wakker van, dat de Tour nooit zou gewonnen worden. “Wat ik wil zeggen: de buitenwereld heeft daar een probleem van gemaakt. Hij vertelde zelf over hoe er op zijn grafzerk nooit zal staan dat hij de Tour nooit gewonnen heeft. Dat zegt veel over hoe hij de dingen kan relativeren.”

Het afscheid van Lefevere hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het er echt. “Zelf sprak hij al sinds 2017 over een mogelijk afscheid. Ik denk dat hij nu voelde dat het beste eraf was. Hij trekt er tijdig de stekker uit. Je kan absoluut niet spreken over het seizoen te veel als manager.”