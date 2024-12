'Feestbeest' Eli Iserbyt, maar daarachter staat echtgenote Fien: "Of hij haar apprecieert?"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eli Iserbyt heeft zijn strepen in het veldrijden al meer dan verdiend. Op zijn leeftijd beseft hij maar al te goed dat er veel meer is dan koersen alleen.

27 lentes telt Eli Iserbyt ondertussen al. Hij geeft alles voor de koers, maar beseft ook dat er veel meer in de wereld is dan enkel trainen en wedstrijden rijden.

Als het crossseizoen voorbij is, dan kan een flesje wijn zeker en is hij er ook als de kippen bij om op evenementen mee voor de sfeer te zorgen.

Een gala-avond als dat van de Kristallen Fiets laat hij dan ook nooit passeren. Echtgenote Fien is een heel goede kokkin en food influencer, maar Iserbyt loodst haar ook graag naar sterrenrestaurants.

Zo vroeg hij haar drie jaar geleden ten huwelijk in Hof van Cleve. De twee zijn in maart 2023 getrouwd. Voor Maarten Vangramberen heeft Fien een grote impact op Iserbyt.

“Zij is zeer zorgzaam en zorgt ervoor dat thuis alles goed zit”, klinkt het in Dag Allemaal. “Heel belangrijk voor een topsporter, en al zeker voor Eli. Ik merk dat hij het apprecieert dat zij er altijd voor hem is en zoveel voor hem doet, hij beschouwt dat zeker niet als vanzelfsprekend.”