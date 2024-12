Niet iedereen pakt uit met hetzelfde nieuws als Van Aert en Van der Poel: Niels Albert heeft er een glasheldere mening over

Na het grotendeels positieve nieuws waar Wout van Aert en Mathieu van der Poel mee uitpakten, is Tom Pidcock niet in hun spoor gevolgd. De Brit slaat het veldritseizoen over.

Tom Pidcock maakte inmiddels bekend dat hij deze winter geen veldritten zal rijden, omdat hij wil focussen op zijn integratie bij Q36.5. Niels Albert reageert op dat nieuws bij VTM. Ja, sowieso is dat wel jammer. Het is toch wel een wereldvedette. Het is jammer dat we hem niet gaan zien. Het is zijn keuze, daar kunnen we weinig aan veranderen."

Gezien zijn verandering van omgeving is het begrijpelijk dat hij daar de nodige aandacht aan geeft. "Ja, uiteraard wel. Langs de ene kant denk ik nog altijd dat de cross geen slechte voorbereiding kan zijn op het voorjaar op de weg. Die intensiteit, die intervallen: dat is vergelijkbaar met de hellingen opsprinten zoals ze dat doen in het voorjaar."

Albert vindt dat respect op zijn plek is voor keuze Pidcock

Pidcock zal die overweging ook wel gemaakt hebben. "Het zal een terechte keuze zijn, er zal nog wat aan materiaal gesleuteld moeten worden. Misschien zijn er geen crossfietsen bij zijn nieuwe ploeg (lacht). Als dat in samenspraak met de ploeg zijn keuze is, dan hebben we dat te respecteren." Sportief is het voor het veldrijden wel een tegenvaller. "Hoe meer strijd er is, hoe leuker dat het is voor het publiek."

Met Van Aert en Van der Poel die wél het veld in duiken, is er nood aan een uitdager voor die twee tenoren. "Zeker in de kerstperiode hebben we graag wat strijd. Tom is iemand die zich altijd volledig geeft en het beste van zichzelf wil laten zien. Hij is ook een ex-wereldkampioen. Hij is wel een mooi figuur om te zien en zal zeker gemist worden."

Beslissing Wout en Mathieu niet vanzelfsprekend

Het maakt ook duidelijk dat de aanwezigheid van Wout en Mathieu niet vanzelfsprekend is. Vooral bij Van Aert waren sommigen misschien ontgoocheld dat zijn programma zo beperkt is, maar de beslissing van Pidcock wijst er op dat het vooral positief is dat Wout überhaupt zal crossen.