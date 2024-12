Roger De Vlaeminck over overlijden van jeugdheld Rik Van Looy: "Ik krijg het er koud van"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Voor Roger De Vlaeminck (77) was Rik Van Looy (90) iemand waar hij naar opkeek in zijn jeugd. Het overlijden van Van Looy raakt De Vlaeminck dan ook.

"Sterven staat ons allemaal te wachten, maar het is toch altijd schrikken als er iemand heengaat die je kent", zegt Roger De Vlaeminck bij Belga. Vrijdag zou Van Looy 91 jaar geworden zijn, maar dat heeft hij net niet gehaald.

Het doet De Vlaeminck pijn om afscheid te moeten nemen van Van Looy, als icoon van de wielersport. Samen met zijn vader ging De Vlaeminck kijken naar de koersen waar Van Looy aan de start stond.

"Ik was supporter van hem. Dat gevoel van weleer borrelt nu weer op. Ik krijg het er koud van", zegt De Vlaeminck. Toen De Vlaeminck prof werd, zat de veertien jaar oudere Van Looy al in de herfst van zijn carrière.

De Vlaeminck reed samen met Van Looy

"Ik heb nog een foto liggen samen met Van Looy, Eddy Merckx en ikzelf voor de start van een of andere wedstrijd. Ik was toen Belgisch kampioen. Rik was een figuur, je keek daar naar op als beginnend renner", zegt De Vlaeminck.

Bij de start ging De Vlaeminck soms bewust naast Van Looy staan, het was tenslotte toch zijn idool. "Wij verliezen weer een figuur uit de wielersport, maar dat is nu eenmaal het leven”, sluit De Vlaeminck af.