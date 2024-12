Visma-Lease a Bike heeft erg slecht nieuws voor de Wereldbekermanches van Hulst en Zonhoven

Visma-Lease a Bike moet slecht nieuws melden voor de Wereldbekermanches van Hulst en Zonhoven in de cross. De wielerploeg zal Fem van Empel niet aan de start kunnen brengen.

Dit nieuws komt vlak vooraleer de Nederlandse formatie zich kan optrekken aan de terugkeer van Wout van Aert in het veldrijden. Met hem heeft het slechte nieuws dus niets te maken. Het is die andere veldrittopper uit zijn ploeg, Fem van Empel, die deze keer kampt met de naweeën van een valpartij. Dat houdt haar weg van de cross dit weekend.

"Fem van Empel is tijdens een verkenning deze week ten val gekomen en heeft haar knie gestoten", laat haar ploeg weten op sociale media. "Ze ervaart enig ongemak en zal jammer genoeg niet kunnen starten in de Wereldbekermanches in Hulst en Zonhoven." Geen wereldkampioene dus dit crossweekend. "We wensen je een spoedig herstel, Fem!"

Fem van Empel fell during a recon ride this week and hit her knee. She's experiencing discomfort and, unfortunately, will not be able to start in the World Cups in Hulst and Zonhoven this weekend.



Wishing you a speedy recovery, Fem! 🍀 pic.twitter.com/K2vwTT3RqA — Team Visma | Lease a Bike Women (@visma_lab_women) December 20, 2024

Mogelijk houdt Visma-Lease a Bike Van Empel uit voorzorg aan de kant om de rest van het seizoen niet te hypothekeren. Voor de draagster van de regenboogtrui zijn de gevolgen van haar val zeker en vast zonde. In Namen beleefde ze een baaldag, maar voordien was ze goed voor vijf wedstrijden in zes overwinningen. Na een moeizaam seizoensbegin was Van Empel dus helemaal onder stoom gekomen.

Met een voorlopige tweede plaats in de Wereldbeker had ze ook nog alle kansen in dit klassement. Die zullen nu serieus dalen, aangezien ze twee Wereldbekercrossen op rij moet skippen. Er liggen komend weekend dus gouden kansen voor haar landgenote Lucinda Brand om de voorsprong op haar concurrenten verder uit te diepen.

Brand kan leidersplaats verstevigen

De veldrijdster van Baloise Trek Lions is nu al de leidster in het Wereldbekerklassement. De Luxemburgse Marie Schreiber vervolledigt de top drie.