Laurens Sweeck zegt waar het mis liep tegen Mathieu van der Poel: "Toen zag ik sterretjes"

Laurens Sweeck heeft in het zand van Mol stevig wat weerwerk geboden tegen Mathieu van der Poel. Halfweg cross moest Sweeck wel de rol lossen bij de wereldkampioen.

In het zand voelt Laurens Sweeck zich altijd in zijn sas en dat was ook zo in Mol. De voormalige Belgische kampioen was de enige die Van der Poel kon volgen toen hij na 22 minuten zijn eerste versnelling plaatste.

Sweeck moest Van der Poel enkele minuten later een paar meter laten rijden, maar hij kon wel nog eens komen aansluiten. Van der Poel moest afstappen in een lange zandstrook, Sweeck reed naar de wereldkampioen toe.

Sweeck zag sterretjes tegen Van der Poel

"Die ene strook waarop ik Van der Poel terug haalde, was echt een goede passage. Dat voelde ook echt goed. Maar uiteindelijk kwam ik wel snel tot het besef dat het te rap ging", zei Sweeck achteraf in het flashinterview.

Sweeck moest Van der Poel laten rijden en kwam binnen op iets meer dan een minuut van de wereldkampioen. "Of ik sterren gezien heb? Ja, toch wel. Ik kon de zandstroken wel goed nemen, maar op de tussenstukken was het aanklampen."

"Als je dan op een paar meter belandt, voel je hem zo wegrijden. Vorige week was dit een overwinning geweest voor mij, maar dit was ook mijn derde cross in drie dagen. Ik kan daar heel positief op terugkijken."