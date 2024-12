Paul Herygers houdt zich niet in over Mathieu van der Poel: "Iedereen mag dat beseffen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel maakte meteen indruk bij zijn rentree in het veld. Dat hij weinig kruimels overlaat voor de rest, vindt Paul Herygers niet erg.

De langverwachte terugkeer van Mathieu van der Poel is precies geworden wat er van verwacht kon worden. De wereldkampioen won zowel in Zonhoven als in Mol, twee keer met een voorsprong van meer dan een minuut.

De vraag is echter of Van der Poel nog een meerwaarde heeft voor de sport. Hij laat duidelijk zien dat hij een niveau haalt dat de andere crossers niet kunnen halen. Is het dan nog goed dat Van der Poel naar de cross komt?

Herygers over terugkeer Van der Poel

Paul Herygers vindt alleszins van wel. "Ik vind het goed dat hij er is, iedereen mag beseffen dat er kleppers bestaan die sneller kunnen rijden. Hij moet zich zeker niet verstoppen zodat anderen hun brood kunnen verdienen, daarvoor zijn er sponsors", zegt hij bij Sporza.

En ook de sponsors van Mathieu van der Poel zien hem natuurlijk wel graag winnen als hij aan de start komt. "Die komen met hem op de proppen en zien hem heel graag winnen. Die zien hem niet graag verliezen."

Voor de andere crossers komt het er op aan om de kansen te grijpen die zich aandienen wanneer Van der Poel niet aan de start staat. Dat zijn onder meer Diegem (30 december), Gullegem (4 januari) en Benidorm (19 januari).