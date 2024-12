Ploegbaas van Tadej Pogacar doet gewaagde uitspraak over valpartijen van Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert kwam dit jaar twee keer zwaar ten val. Mauro Gianetti, de baas van UAE Team Emirates, denkt er het zijne van.

Wout van Aert kwam een eerste keer zwaar ten val in Dwars door Vlaanderen. Ook in de Vuelta d’Espana was het prijs voor onze landgenoot. Met twee keer alle gevolgen van dien.

Volgend jaar zal Tadej Pogacar enkele voorjaarsklassiekers rijden in ons land. Als je ziet wat klassieke renners van valpartijen kenden, dan nemen ze bij UAE toch wel een ferm risico.

Ploegbaas Mauro Gianetti ontkent dat echter in alle talen. “Nee, in een Ronde van Vlaanderen val je net zo min als in een Tour de France”, reageert hij bij Le Soir als hij verwezen wordt naar de zware val van Van Aert.

“Bovendien kun je in een klassieker leren hoe je schouders eronder moeten zetten, hoe je een plek voor jezelf kunt veroveren. Een eendagskoers vraagt om maximale concentratie, wat erg interessant is voor de rest van de wedstrijd.”

En dan is er nog Parijs-Roubaix, die Pogacar voorlopig links laat liggen. “Dat is een andere zaak. Parijs-Roubaix vereist een specifieke voorbereiding, verkenning en materiaaltesten. Het is geen race waarin je kunt improviseren. Het vereist ook investeringen en mentale voorbereiding.”