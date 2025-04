Van Aert schrok van natte kasseien, Van der Poel en Pogacar doen verrassende uitspraken

De kasseistroken van Parijs-Roubaix liggen er nat bij. Voor Wout van Aert was het even schrikken toen hij dat deze ochtend zag, Pogacar ziet er wel een voordeel in.

Zaterdagnacht heeft het stevig geregend in Noord-Frankrijk en de kasseistroken liggen er dan ook nat bij. Op sociale media zijn er heel foto's verschenen van de natte kasseistroken, onder meer van Mons-en-Pevele. "Ik zag een foto passeren van de natte kasseistroken en daar schrok ik toch een beetje van. Het lag er heel nat bij", zei Wout van Aert bij Sporza. Al verwacht hij ook dat de stroken nog zullen opdrogen voor de renners daar zijn. Van der Poel geen fan, Pogacar wél Mathieu van der Poel heeft ervaring met natte kasseien, in 2021 reed hij voor de zege in de natte editie. Hij verloor toen wel de sprint van Sonny Colbrelli en Florian Vermeersch en werd derde. En hij heeft natuurlijk pakken techniek als veldrijder. Toch moet Van der Poel niet echt weten van natte kasseien. "Ik vond de natte editie van enkele jaren geleden niet echt de leukste. Droge stenen zijn al moeilijk en technisch genoeg", verraste de zevenvoudig wereldkampioen veldrijden. Debutant Tadej Pogacar ziet dan weer een voordeel in de regenbui van deze nacht. "Dit weer maakt het nog beter om over de stenen te rijden", verraste de wereldkampioen. Dat er geen stof meer zal zijn, is volgens Pogacar ook een voordeel.