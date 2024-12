Mario De Clercq ziet Mathieu van der Poel voor megastunt gaan: "Zijn ultieme doel"

Mathieu van der Poel domineert opnieuw in het veld, de wereldkampioen scoorde drie op drie. Het WK is het enige doel van de wereldkampioen, volgens Mario De Clercq zit Van der Poel zelfs met een nog groter plan in zijn achterhoofd.

In Loenhout krijgt Mathieu van der Poel concurrentie van Wout van Aert, maar of het tot een duel zal komen is maar de vraag. Van Aert komt terug uit revalidatie en rijdt in Loenhout pas zijn eerste cross van het seizoen.

In Zonhoven, Mol en Gavere maakte Van der Poel al heel wat indruk, ook op Mario De Clercq. "Ik heb de grootste bewondering voor de manier waarop Mathieu momenteel in het veld bezig is", zegt De Clercq bij Het Nieuwsblad.

Voor Van der Poel staat de cross vooral in functie van het voorjaar, om diep in de finale van bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen een antwoord te kunnen bieden op de aanval van Tadej Pogacar op de Oude Kwaremont.

Toch ziet De Clercq dat Van der Poel een doel heeft in het veld, namelijk opnieuw wereldkampioen worden in Liévin. Dan kan hij het record van zeven wereldtitels van Erik De Vlaeminck evenaren. Maar De Clercq kijkt eigenlijk al verder vooruit.

"In 2028 wordt het WK opnieuw in Hoogerheide georganiseerd. Volgens mij speelt hij stiekem met het idee om daar voor de tiende keer wereldkampioen te worden. Volgens mij is dat het ultieme doel van Mathieu", stelt De Clercq. Van der Poel werd in 2023 ook al wereldkampioen in Hoogerheide.