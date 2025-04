Johan Museeuw is héél zeker: "Hij wint de Ronde van Vlaanderen"

Wie wint zondag de Ronde van Vlaanderen? Dat is dé vraag die iedereen bezighoudt deze week. Als het van Johan Museeuw afhangt, dan kent hij nu al de winnaar. "En als het niet dit jaar is ..."

Op dit moment is Johan Museeuw nog steeds recordhouder in de Ronde van Vlaanderen met drie overwinningen, al zijn ze ondertussen wel met zeven(!) die de ronde drie keer konden winnen.

Niet lang meer recordhouder?

Museeuw deelt de eer met Achiel Buysse, Fiorenzi Magni, Eric Leman, Tom Boonen, Fabian Cancellara en Mathieu van der Poel. Die laatste is zondag wel een van de favorieten om er een vierde overwinning aan toe te voegen.

Volgens Museeuw gaat dat ook lukken: “Er is maar één Vlaanderens Mooiste en dat is de Ronde. Tot zondag ben ik nog recordhouder … Is het niet zondag, dan is het volgend jaar of binnen twee jaar”, klinkt het in Vive le Vélo – Leve de Ronde!

Veel lof voor Mathieu van der Poel

“Hij wint zeker de Ronde nog eens. Zeker! Als er niets onderweg zou gebeuren en de puzzel valt in elkaar en Pogacar en van der Poel zitten een uur voor de finish nog in een kansrijke positie, dan rijden ze met twee op de Oude Kwaremont.”

“Ik hoop dat Wout van Aert er nog bij is en deze keer kan volhouden tot op de top, maar ik denk dan toch dat Mathieu in de sprint zal winnen. Er moet niets meer voor hem, zijn carrière is geslaagd.”