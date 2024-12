🎥 Wat een cross! Laurens Sweeck vloert Thibau Nys in Diegem in waanzinnige laatste ronde

Zonder Mathieu van der Poel aan de start heeft de Superprestige in Diegem voor veel spanning gezorgd.

Geen Wout van Aert en ook geen Mathieu van der Poel aan de start in Diegem. De andere crossers kregen midden in de kerstperiode nog eens de kans om te proeven van de zege. Daardoor werd het bijzonder spannend.

Thibau Nys was niet goed van start gegaan, maar de Europese kampioen zette de scheve situatie in de eerste ronde nog recht. Ook Vanthourenhout, Del Grosso, Sweeck en Orts waren goed van start gegaan.

Bij het ingaan van de voorlaatste ronde versnelde Laurens Sweeck en hij sloeg een kloofje. Vandeputte en Nys riepen hem tot de orde, ook Del Grosso, Iserbyt, Kamp en Van der Haar waren niet ver.

Sweeck klopt Nys in spannende slotronde

Vandeputte zette zijn versnelling bij het ingaan van de slotronde in, maar Sweeck en Nys kwamen er nog voorbij. Zij vochten in de laatste ronde een episch duel uit voor de zege. Uiteindelijk trok Sweeck aan het langste eind, Nys raakte niet in zijn pedaal en zag Vandeputte nog voorbij komen.

Voor Sweeck is het zijn vierde zege van het seizoen. "We zaten allebei dood. Het volk was echt immens de laatste ronde, waardoor ik nog sneller kon rijden. Het was gewoon bluffen tot Nys zou kraken."