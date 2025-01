Na afgelasting van eindejaarsvuurwerk: komt Grote Prijs Sven Nys in gevaar door de wind?

De voorbije dagen was er heel veel wind. Ook voor nieuwjaarsdag wordt er heel wat wind verwacht.

De voorspelde wind voor vandaag zorgt voor wat ongerustheid bij de organisator van de Grote Prijs Sven Nys. Er wordt in Baal gekeken voor de nodige voorzichtigheid.

“Veiligheid van renners en publiek krijgen voorrang”, zegt Christophe Impens voor organisator Golazo aan de krant over de mogelijke problemen door de weersomstandigheden.

De meeste wind zal aan de kust zijn, maar in Baal nemen ze hun voorzorgsmaatregelen. “We zijn 100% voorbereid, samen met de veiligheidsdiensten. Er wordt niets opgesteld wat gevaarlijk is bij sterke wind. Er is een protocol dat automatisch wordt toegepast wanneer de windsnelheden boven de tachtig kilometer per uur gaan.”

Zo worden opblaasbare structuren en andere windgevoelige materialen niet opgesteld. “Het grote voordeel van de Balenberg is dat het een permanent parcours betreft dat deels al eigen, permanente afsluiting heeft. Daarom moeten we er bijvoorbeeld minder nadarafsluiting gebruiken dan elders.”

Eerder dit jaar werd in het Italiaanse Cabras op Sardinië de Wereldbekercross uitgesteld door de sterke wind. Ook in Koksijde gebeurde dat in het verleden al. Beide locaties lagen aan de kust, waardoor het in Baal normaal geen probleem zal zijn om te crossen.