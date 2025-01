Christoph Roodhooft komt met meer uitleg over blessure van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel stond plots niet aan de start in Baal. Ploegleider Christoph Roodhooft gaf wat meer uitleg over de reden waarom de wereldkampioen afwezig was.

Wout van Aert stond al zeker niet aan de start in Baal, maar plots was ook wereldkampioen Mathieu van der Poel afwezig. Van der Poel had te veel last van zijn ribben na een botsing tegen een paaltje in Loenhout.

Vorige zondag in Besançon had Van der Poel weinig last van de valpartij, maar maandag kreeg hij plots toch last. Te veel last om woensdag van start te gaan in de GP Sven Nys in Baal. Dat vertelde ploegleider Christoph Roodhooft.

"Het ongemak was echt vervelend en vooral uit voorzorg hebben we beslist om vandaag (woensdag, nvdr.) niet te starten. Dat is niet aangenaam, maar er is niets aan te doen. Hij heeft zich gewoon pijn gedaan", zei Roodhooft bij VTM Nieuws.

Programma Mathieu van der Poel

Vrijdag staat met Koksijde alweer de volgende cross op het programma van Van der Poel. Toch verwacht Roodhooft dat de wereldkampioen daar gewoon weer aan de start zal staan. Ook zondag rijdt Van der Poel nog in Dendermonde.

Daarna vertrekt Van der Poel op stage met Alpecin-Deceuninck en keert hij pas op 25 januari terug in het veld in Maasmechelen. Op 26 januari rijdt Van der Poel ook in Hoogerheide, op 2 februari sluit hij zijn seizoen af op het WK in Liévin.