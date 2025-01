Michael Vanthourenhout moet nog grotere domper slikken: "Zou niet verstandig zijn"

Voormalig Europees kampioen Michael Vanthourenhout moest woensdag verstek laten gaan voor de X2O Trofee in Baal. Ook vrijdag in Koksijde zal Vanhourenhout niet aan de start staan.

Het nieuwe jaar is niet goed van start gegaan voor Michael Vanthourenhout. De voormalige Europese kampioen veldrijden kwam woensdag niet aan de start in Baal door keelpijn. Ook vrijdag in Koksijde zal hij er niet bij zijn.

Zowel Baal als Koksijde behoren tot de X2O Badkamers Trofee, waardoor Vanthourenhout een stevige duik neemt in het klassement. Vanthourenhout staat nu vijfde op meer dan 7 minuten, maar zal na Koksijde wellicht uit de top tien vallen.

"Hij mikt op het weekend met Gullegem en Dendermonde", zegt ploegmanager Jurgen Mettepenningen bij Sporza. "Het zou niet verstandig geweest zijn om met keelpijn te crossen. We hebben beslist om hem twee wedstrijden rust te geven."

Vanthourenhout zet alles op de Wereldbeker

Gullegem behoort tot de Superprestige, waar Vanthourenhout vierde staat. Maar vooral zondag in Dendermonde is belangrijk, want in dat klassement staat Vanthourenhout aan de leiding. Die wil hij niet verliezen.

"Hij kan voluit gaan in Dendermonde. Het is belangrijk om zijn positie in het klassement te behouden." Na Dendermonde is er een week geen manche van de Wereldbeker, op 12 februari wordt om de Belgische titel gestreden in Heusden-Zolder.