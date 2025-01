Arnaud De Lie weet hoe hij Van der Poel en Van Aert moet aanpakken: "Geen andere keuze"

Na een ontgoochelend voorjaar in 2024 wil Arnaud De Lie in 2025 wel scoren. De Belgische kampioen wil de finale kleuren in alle klassiekers in het voorjaar.

Een tiende plaats in de Omloop Het Nieuwsblad, een opgave in Le Samyn, een vierde plaats in de GP de Denain, een vijfde plaats in de Bredene Koksijde Classic, een 51ste plaats in de E3 Saxo Classic en een 90ste plaats in Gent-Wevelgem.

Daarna trok De Lie een streep onder zijn voorjaar in 2024. De Belgische kampioen wil in 2025 dus veel beter presteren. Hij rijdt eerst wat voorbereidingskoersen in Spanje en Frankrijk voor hij de Omloop Het Nieuwsblad rijdt.

"Ik heb er altijd al goed gepresteerd. In mijn hoofd voel ik dat dit de wedstrijd is die ik kan winnen, misschien ook omdat de Muur in de finale ligt", zegt De Lie bij Het Nieuwsblad. "De Omloop winnen in de trui van Belgisch kampioen, het zou toch wat zijn."

De Lie zal afwachtend koersen tegen Van der Poel en co

Daarna wil De Lie dus in alle Vlaamse klassiekers de finale kleuren. Winnen moet niet, maar het mag natuurlijk altijd wel. Al heeft De Lie niet de ploeg om zelf de koers te controleren. En dus zal hij het anders moeten aanpakken.

"Afwachtend koersen, het botst met mijn temperament maar ik heb geen andere keuze. Pas als Visma de koers openbreekt, of Mathieu demarreert, dan weet je dat je geen andere keuze hebt. Volgen, of proberen te volgen. Het zal toch met de vinger gekruist zijn."