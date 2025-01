Komt wegseizoen Mathieu van der Poel in gevaar door blessure? Roodhooft komt met uitleg

Geen Mathieu van der Poel aan de start in Koksijde. De wereldkampioen heeft nog te veel last van zijn ribben, ploegmanager Christoph Roodhooft geeft meer uitleg.

Woensdag moest Mathieu van der Poel al de cross in Baal laten schieten, vrijdag komt hij ook niet aan de start in Koksijde. De wereldkampioen gleed in Loenhout weg in een bocht en knalde tegen een hout paaltje, dat zelfs afbrak.

Van der Poel ondervindt nog altijd last van die valpartij, zegt Christoph Roodhooft. Van der Poel had gehoopt om aan de start te komen in Koksijde, maar dat is dus niet gelukt. Een testrit met de gravelfiets gaf uitsluitsel.

De wereldkampioen ging wat fietsen in het bos, maar die test verliep niet goed. Daardoor werd besloten om niet te starten in Koksijde. Of hij zondag aan de start komt in Dendermonde, is nog niet zeker.

Wegseizoen Van der Poel niet in gevaar

Maar de blessure van Van der Poel houdt hem niet helemaal aan de kant. "Hij kan wel gewoon op de weg rijden", zegt Roodhooft bij WielerFlits. Op de wegfiets heeft Van der Poel zo goed als geen last van zijn ribben.

"Dat is natuurlijk goed. Zijn pijn aan de ribben heeft dus geen impact op het wegseizoen. Iedereen wordt wel eens ziek of heeft iets voor in de winter. Dit is dus geen grote ramp", besluit Roodhooft nog.