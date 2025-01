Patrick Lefevere wil zijn zonen iets teruggeven: "Maakt natuurlijk niet alles goed, maar toch"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Patrick Lefevere is sinds 1 januari geen CEO meer van Soudal Quick-Step. Hij heeft veel gegeven aan de wielersport, maar beseft ook dat hij veel heeft opgeofferd.

In 2003 richtte Patrick Lefevere Quickstep-Davitamon op, de wielerploeg die sinds 2023 door het leven gaat als Soudal Quick-Step. De ploeg behaalde zo'n 1000 overwinningen en kende successen met Boonen en Evenepoel.

Lefevere is trots op wat hij allemaal heeft verwezenlijkt in de sport, maar hij beseft ook dat zijn job veel opoffering heeft gevergd. "Heel veel. Het heeft me zelfs een relatie gekost, denk ik. Weet ik", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Lefevere wil zonen terugbetalen

Toch vindt Lefevere dat zijn zonen ondanks een afwezige vader wel goed zijn terechtgekomen. Ze zijn ondertussen allebei het huis uit. En Lefevere wil zijn zonen ook nog iets geven voor zijn vele afwezigheid de voorbije jaren.

Lefevere stelt dat hij gulzig heeft geleefd, maar niet gulzig heeft gespendeerd. Ook zijn vrouw niet. Ze wonen nog altijd in hetzelfde huis van twintig jaar geleden. Het enige wat Lefevere zichzelf gepermitteerd heeft is een Porsche 14 jaar geleden, die hij nog altijd heeft.

"Ik heb dus heel veel gespaard. Heel erg veel. En ik ga die twee zonen het gemis van hun vader financieel kunnen teruggeven. Dat maakt natuurlijk niet alles goed, maar toch", besluit Lefevere nog.