Tong uit de mond: Wout van Aert verklaart zijn opvallende zegegebaar in Gullegem

Wout van Aert heeft in Gullegem zijn eerste cross in bijna een jaar gewonnen. En dat deed hij met een opvallend zegegebaar.

Het was van 21 januari 2024 in Benidorm geleden dat Wout van Aert nog eens een cross kon winnen. Dat was toen zijn laatste cross van het seizoen, in Loenhout maakte Van Aert vorige week zijn rentree na zijn tweede revalidatie van het jaar.

In Loenhout moest Van Aert nog tevreden zijn met de vierde plaats na een valpartij in de laatste ronde, maar in Gullegem was het wel prijs. Van Aert rekende in de laatste ronde af met Iserbyt en mocht voor het eerst sinds 23 augustus (zijn derde ritzege in de Vuelta, nvdr.) nog eens het zegegebaar maken.

Van Aert maakt zegegebaar voor jarige Georges

En dat zegegebaar in Gullegem was wel heel speciaal. Eerst stak Van Aert vier vingers in de lucht, logisch aangezien zijn oudste zoontje Georges vandaag vier jaar werd. Daarna stak Van Aert ook nog zijn tong uit zijn mond.

Daar had hij wel een verklaring voor. "Georges trekt altijd een 'gekke bek', of zo noemt hij het zelf toch, als je vraagt om een foto te nemen. Het was mijn gebaar naar Georges om hem te feliciteren met zijn verjaardag."

"Ik had er wel over nagedacht", gaf Van Aert toe. "Toen ik op de rollen zat (voor de opwarming, nvdr.) heb ik er wel aan gedacht. Maar ik had het niet tegen hem gezegd. Ik hoop dat hij het leuk gaat vinden", besloot Van Aert nog.