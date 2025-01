Wie is nu de populairste, Van Aert of Van der Poel? Johan Bruyneel laat er geen twijfel over bestaan: "Ongelooflijk!"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn beiden erg populair. Johan Bruyneel, onlangs een opvallende aanwezige bij een veldrit, laat er geen enkele twijfel over bestaan wie in België op de meeste steun kan rekenen.

Johan Bruyneel prijst in de podcast The Move het veldrijden aan als ervaring om eens mee te maken. "Ik was in Loenhout, de enige cross tot dusver dit seizoen waar Mathieu én Wout koersten. Het was indrukwekkend te zien. Het is ongelooflijk om te zien hoeveel toeschouwers er zijn, om het enthousiasme en de sfeer op te nemen. Het is knotsgek."

Volgens Bruyneel is er wel een duidelijk verschil op te merken, afhankelijk van de startlijst. "Als Mathieu er is, is het één zaak. Als Mathieu en Wout er allebei zijn, is het al te gek. Het overdondert mij nog altijd hoe populair Wout is ten opzichte van Mathieu in België." Bruyneel merkt dus dat Van Aert nog vele malen populairder is in ons land dan VDP.

Van Aert blijft populairder in België

Op basis van de nationaliteiten lijkt dat logisch, maar Bruyneel vindt niet dat dit argument zou mogen gelden. "Mathieu van der Poel is een Nederlander, maar hij is quasi een geadopteerde Belg. Hij is geboren in België, woont in België en spreekt Vlaams. Zijn accent is meer Vlaams dan Nederlands. Hij is de wereldkampioen, hij is een wereldster. Maar Wout... zijn populariteit is ongelooflijk!"

In Loenhout kwam dat nog meer tot uiting, omdat het de eerste cross van het seizoen was van Wout van Aert. Dat leverde hem nog wat meer belangstelling op. "Iedereen was nieuwsgierig naar het niveau van Wout van Aert. We wisten al dat Van der Poel geweldig was. Wout ging op kop de eerste bocht in en iedereen werd gek. Het was alsof hij de cross al gewonnen had."

Van Aert heeft nu ook echt zege beet

De fans van Wout van Aert zullen helemaal in de zevende hemel zijn, nu hij in Gullegem daadwerkelijk een veldrit heeft gewonnen.