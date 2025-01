Lars van der Haar geeft meer uitleg over hét moment van het weekend: "Het is zo pijnlijk"

Lars van der Haar ging afgelopen weekend in Gullegem opnieuw viraal nadat hij schouder uit de kom schoot. Voor de Nederlander is het ondertussen niet meer speciaal.

In Gullegem zat Lars van der Haar plots op zijn knieën op de grond. De Nederlander had zijn schouder ontwricht en probeerde die met behulp van zijn zadel weer in de kom te duwen. Dat lukt ook en Van der Haar springt weer op zijn fiets.

Van der Haar zwaait nog een paar keer met zijn arm, maar rijdt de cross in Gullegem wel uit. De Nederlander wordt tiende en stelt zo zijn tweede plaats in het klassement van de Superprestige veilig. De video gaat intussen viraal.

Van der Haar over zijn ontwrichte schouder

Voor Van der Haar is het jammer genoeg ondertussen een routineklus geworden. "Dit is de vijfde keer dat ik dit klusje tijdens een wedstrijd moet doen", zegt hij bij HLN. Ook eind 2023 in Niel gebeurde hetzelfde, ook toen ging Van der Haar viraal.

"Man, het is zo pijnlijk. Maar ik weet inmiddels wel hoe het moet. Deze keer duurde het eigenlijk nog best wel lang, omdat ik ook weggleed in de modder. Ik heb er misschien wel dertig seconden over gedaan."

Zo'n twaalf jaar geleden ging de schouder van Van der Haar voor het eerst uit de kom, sindsdien zijn de spieren en gewrichten in zijn schouder heel soepel. Van der Haar maakt het zo'n zes keer per jaar mee, één keer zelfs twee keer op een avond.