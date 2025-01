Een bank achteruit voor Mathieu van der Poel, maar het verschil is nu wel zéér miniem

Een kus van de juf en een bank vooruit, zo luidt het gezegde. Voor Mathieu van der Poel is het een bankje achteruit, tenminste in de nieuwe UCI-rangschikking.

De UCI heeft dinsdag de nieuwe individuele ranglijst in het veldrijden gepubliceerd. De top drie blijft volledig ongewijzigd. Achter Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Niels Vandeputte zijn er wel verschuivingen van één of twee plaatsen. Bij één van die verschuivingen is Mathieu van der Poel betrokken: hij gaat van positie 4 naar positie 5.

Mathieu van der Poel verliest dus een plekje op de UCI-ranking, want hij is ingehaald door zijn landgenoot Lars van der Haar. Het is wel opvallend hoe klein het verschil nu is tussen de twee Nederlanders: welgeteld één punt. De veldrijder van Baloise Glowi Lions heeft 1511 punten. De wereldkampioen heeft 1510 punten achter zijn naam.

Thibau Nys gaat een plekje vooruit

Net als Van der Haar is er voor Thibau Nys een beperkte plaatwinst weggelegd. Hij stijgt van de negende naar de achtste plek. Michael Vanthourenhout van Pauwels Sauzen-Cibel Clementines is nog altijd de leider op de UCI-ranking van het veldrijden. Vanthourenhout heeft 2319 punten. Eerste achtervolger Iserbyt heeft 2195 punten.

Ook bij de vrouwen is er uiteraard een nieuwe rangschikking. Het hoeft niet te verbazen dat Lucinda Brand daar op nummer 1 blijft staan, na haar straffe overwinningen in Gullegem en Dendermonde. Zij leidt de dans met 3260 punten, voor Fem van Empel en Ceylin del Carmen Alvarado. Ook bij de dames geen enkele wijziging in de top drie.

Pieterse in top 5 bij de vrouwen

Haar verhoogde activiteit in het veldrijden doet Puck Pieterse wel de top vijf in springen. Marion Norbert Riberolle komt de top tien binnen.