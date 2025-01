'Eregast' Patrick Lefevere krijgt knap afscheidscadeau op ploegvoorstelling Soudal-QuickStep

In Calpe in Spanje heeft Soudal-QuickStep zijn ploeg voorgesteld. Ook Patrick Lefevere werd nog eens in de bloemetjes gezet.

Patrick Lefevere kwam als eerste aan bod op de ploegvoorstelling van Soudal-QuickStep in Spanje. Hij werd bedankt voor alle jaren bij de wielerploeg. Sinds 1 januari van dit jaar is hij CEO af van de wielerploeg, maar toch lijkt hij op de een of andere manier wel betrokken te blijven bij de werking van het team. “Ik hoop dat 2025 nog beter wordt”, klonk het bij Lefevere. “Meer zeges, maar ook nog hogere kwaliteit. Mijn persoonlijke hoogtepunt? Te moeilijk. Ik kan namen noemen, maar... Als team waren we niet op de Olympische Spelen, dus dat telt niet. Onze globale teamprestatie is voor mij het belangrijkste.” Lefevere kreeg ook een mooi afscheidscadeau toegestopt, heel toepasselijk een fiets. “De eerste fiets die ik ooit heb gekregen van de ploeg", dolt hij. "En wellicht ook de laatste. Bedankt, iedereen!” Er werd ook een videomontage afgespeeld en dat zorgde voor de nodige emoties bij Lefevere die vooral oog had voor zijn cadeau achteraf. “Zit er een motortje in?”, vraagt hij lachend. “Ik zal er zorg voor dragen.”