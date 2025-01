Gerucht over exuberant startbedrag voor Mathieu van der Poel naar de prullenmand verwezen: "Dat is pure quatsch"

Er durft al eens een gek gerucht de ronde doen over startgeld in de cross. Mathieu van der Poel kan erover meespreken.

Het concept van startgeld in het veldrijden is al zo oud als de straat. Het blijft wel een gevoelig thema, zoals alles wat met centen te maken heeft. Niet iedereen krijgt immers evenveel startgeld. Die bedragen kunnen hoog oplopen bij de grote namen, niet enkel vanwege hun prestaties in het verleden, maar ook hun impact op de publieke opkomst speelt mee.

Het Laatste Nieuws heeft de verschillende bedragen in kaart gebracht. Van der Poel en Van Aert kunnen elk rekenen op 20 000 euro startgeld. Eli Iserbyt komt wellicht het dichtst in de buurt met een bedrag van 6 000 euro. "Wie als organisator Wout van Aert of Mathieu van der Poel of allebei aan de start krijgt, mag automatisch op veel meer volk rekenen", legt een insider de logica hierachter uit.

Gullegem mag Van Aert bedanken

Een recente veldrit wordt aangehaald als voorbeeld. "Kijk naar Gullegem. Op papier een van de kleinere crossen, maar dankzij Wout van Aert kregen ze met 15 000 toeschouwers wel één van de grootste opkomsten deze winter." Het is logisch dat een Van Aert en Van der Poel goed hun boterham verdienen als ze zich aan een veldrit wagen.

Al blijft dat zeker wel nog binnen de perken. La Gazzetta dello Sport schreef onlangs dat Van der Poel momenteel tot 50 000 euro aan startgeld zou vragen. "Dat is pure quatsch. Zowel voor Wout als voor Mathieu betaal je tegenwoordig 20 000 euro startgeld per cross. Als ze al willen komen in functie van hun voorbereiding op het nieuwe wegseizoen, want ze hebben dit zijzoen maar een handvol crossen aangestipt."

Financiële aspect bepaalt kalender Wout en Mathieu niet

Het is niet zo dat het financiële de veldritkalender van Van Aert en Van der Poel bepaalt. Er worden vooral sportieve keuzes gemaakt in functie van het wegseizoen.