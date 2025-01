Vriendin Anna Eikendal was al voorzien op winst van Thibau Nys op het BK: "Beter kan niet!"

Naast Thibau Nys was ook zijn vriendin Anna Eikendal in de wolken met zijn Belgische titel in het veldrijden. Stiekem had ze ook al een klein feestje voorbereid.

Thibau Nys pakte in Heusden-Zolder zijn eerste Belgische titel bij de profs. Het zorgde bij Nys, zelfs met wat tranen, voor veel vreugde. Maar dat was ook het geval bij zijn vriendin Anna Eikendal. Zij beleefde een dag vol stress. "Ik heb immens veel stress gehad vandaag. Maar hij heeft het allemaal waargemaakt, dus het was het helemaal waard", zei Eikendal achteraf bij Sporza. Nys zelf had helemaal geen stress deze week, behalve een uur voor de wedstrijd. Naast de Europese titel in november pakt Nys nu dus ook de Belgische titel veldrijden. "De dagen die ertoe doen, staat hij er. Dat is het toonbeeld van zijn seizoen. Hij maakt het waar, beter kan niet", stelde Eikendal. Opnieuw een Nys als Belgisch kampioen Na de finish mocht Nys al ingetogen vieren met wat snoepjes, maar in thuisstad Baal staat er nog een klein feestje gepland. Dat had Eikendal stiekm vooraf al wat geregeld. Elf jaar na de laatste titel van Sven Nys belooft het een stevig feestje te worden. "Het feestje zal niet te stevig zijn, want volgende week moet er alweer gecrosst worden in Benidorm. Maar we gaan het toch wel een beetje vieren. Een Belgische titel vieren op de Balenberg, beter kan niet!"