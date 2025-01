Vanmarcke ziet stevig verschil met Giro van 2021 van Evenepoel: "Dat doet hij deze keer beter"

Door een geraakte zenuw moet Remco Evenepoel wellicht zijn doelen in voorjaar toch wat bijstellen. Ex-renner Sep Vanmarcke raadt Evenepoel vooral aan om niet te panikeren.

Op het Sportgala maakte Remco Evenepoel bekend dat er een zenuw in zijn schouder geraakt is en dat hij mogelijk iets langer zal moeten revalideren. Achter zijn rentree in de Brabantse Pijl op 18 april staat zo weer een vraagteken.

Sep Vanmarcke begrijpt dat Evenepoel het moeilijk heeft. "Natuurlijk is het lastig. Hij heeft die zware tik al gehad. Na 5 of 6 weken kon hij eindelijk weer beginnen, maar dan gaat het opnieuw een beetje mis", zegt hij bij Sporza.

Evenepoel zal nog altijd toprenner zijn

Toch denkt Vanmarcke dat Evenepoel zich snel over deze nieuwe teleurstelling zal kunnen zetten. Hij kan al opnieuw op de rollen trainen, ook al zal dat misschien wat langer duren. Maar Evenepoel zal wel aan zijn conditie kunnen werken.

Het belangrijkste voor Evenepoel is om nieuwe doelen te stellen, zoals de Tour de France. Die is nog ver weg en daar is nog niets voor verloren. "Maar als je het hebt over alles wat daarvoor komt, spreek je over een stressboel en dan ga je je opjagen."

"Dat heeft hij ooit al eens gehad bij een Giro en dat pakte niet goed uit. Dat doet hij deze keer beter. Hij weet dat hij er opnieuw zal staan en dat hij weer een van de beste renners ter wereld zal worden. Dat helpt natuurlijk."