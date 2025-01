Nederland op zijn achterste poten tegen ploeg van Wout van Aert: "Heel erg lastig"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Dinsdag maakte Visma Lease a Bike zijn plannen voor 2025 bekend. Daaruit bleek dat er geen enkele plaats was voor een Nederlander in de Tourselectie.

Van Baarle, Kelderman, Kruijswijk of Kooij maken deel uit van Visma Lease a Bike, maar de Nederlandse wielerploeg neemt de eigen landgenoten niet mee. Richard Plugge liet op de voorstelling weten dat hij andere renners meeneemt die van een beter niveau zijn. Dat zet enorm kwaad bloed in Nederland.

“Nee, ik vind dit niet normaal”, zegt ex-renner Michael Boogerd aan Het Nieuwsblad. “En ja, ik vind dit heel jammer. Het toont eens te meer dat Visma-Lease a Bike niet wakker ligt van het niveau, de uitstraling of de identiteit van het Nederlandse wielrennen.”

De link met Nederland is er volgens Boogerd niet meer. “Ze willen maar één ding: de beste ploeg van de wereld zijn. En betekent dat dat er geen plek is voor een landgenoot, ach wat. Het is allemaal business geworden, joh. Hoe kan je deze ploeg ooit nog het vlaggenschip van het Nederlandse wielrennen noemen?”

Nederlanders vinden ook geen plekje meer in de wielerploeg. De acht nieuwkomers dit jaar zijn allemaal buitenlanders. Volgens Boogerd, die voor Rabobank reed in het verleden, zal dit supporters kosten.

“Dan weet je het wel. Terwijl die ‘Nederlandse’ politiek bij Rabobank wel zijn vruchten afwierp. Tijdens de Tour leefde heel Nederland mee met de ploeg. Ik ben benieuwd hoe dat nu zal zijn. Het brede publiek wil landgenoten zien. Het wordt voor Nederlanders straks heel lastig om te supporteren voor Visma.”