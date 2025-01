"Zo deed Remco tegen mij": Youngster spreekt klare taal over koersen met Evenepoel

Bij Soudal-QuickStep heeft Pepijn Reinderink zijn eerste jaar in de WorldTour achter de kiezen. Rijden met Remco Evenepoel was een nieuwe wereld die openging.

Eigenlijk was het nog niet de bedoeling, maar in januari 2024 kreeg Pepijn Reinderink te horen dat hij vervroegd mocht aansluiten bij de WorldTour-ploeg van Soudal-QuickStep.

De Nederlander zegt van zichzelf vooral dat hij heel veelzijdig is. “Daardoor weten ze in de ploeg wat ze aan me hebben, maar het is wel mijn doel om door te groeien naar de status van kopman, of naar iemand die in elk geval grote koersen kan winnen”, vertelt hij aan Wielerrevue.

Hij weet meteen ook waar hij die rol wil spelen. “Dan denk ik vooral aan het voorjaar. In grote rondes zou ik klassementsrenners als Mikel Landa en Remco Evenepoel graag bijstaan. Dat is een rol die me goed moet liggen.”

Ambitie genoeg dus. Vorig jaar reed Reinderink in de Coppa Bernocchi voor het eerst aan de zijde van Evenepoel.

“Het was speciaal om met hem te koersen. Hij was heel tevreden met wat ik in die koers voor hem heb gedaan. Remco is heel dankbaar, hij waardeert het enorm dat je voor hem op kop rijdt of door de wind rijdt”, gaat hij verder.

Het was zijn ogen uitkijken voor Reinderink hoe sterk Evenepoel wel is. “Hij reed ons in een trainingskoers allemaal op een hoop. Die trainingskoers noemen we de clubkampioenschappen. Dit jaar is hij er helaas niet bij, maar ook die won hij vorig jaar.”