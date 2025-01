Afrikaans boegbeeld Girmay haalt schouders op voor WK in Rwanda: "Hoeft niet voor mij"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In Rwanda wordt dit jaar voor het eerst een wereldkampioenschap wielrennen gereden. De vraag is echter of Afrikaans uithangbord Biniam Girmay wel aan de start zal staan.

Afrika zet zich steeds meer op de wielerkaart, met dit jaar voor het eerst een WK wielrennen. De vraag is echter of veel toppers wel aan de start zullen staan. De wegrit is met 267,5 kilometer en 5.475 hoogtemeters loodzwaar.

Een parcours dat perfect op maat is voor Tadej Pogacar en Remco Evenepoel, maar wellicht te zwaar is voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ook Afrikaans boegbeeld Biniam Girmay uit zijn twijfels bij een deelname.

Girmay past voor WK in Rwanda

"Het WK in Rwanda? Die vraag is overbodig en hoef je eigenlijk niet aan mij te stellen", zegt Girmay bij Sporza. "Het ligt boven mijn limiet." Girmay vindt het WK in Afrika uiteraard een mijlpaal, maar dat zal dus wellicht zonder hem zijn.

Girmay vindt het namelijk zinloos om de reis naar Rwanda te maken om op het WK toch gelost te worden en op te geven. "Persoonlijk hoeft het niet voor mij om er gewoon aanwezig te zijn en deel te nemen", zegt hij nog.

Als Eritrea Girmay toch zou willen meenemen naar Rwanda, dan zal hij wel aan de start staan. Girmay stond al twee keer aan de start van het WK. In 2022 werd hij in Wollongong 54ste, vorig jaar gaf hij op in Zürich.