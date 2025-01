Gerben Thijssen over nieuwe realiteit bij Intermarché-Wanty: "Heb me daar bij neergelegd"

Biniam Girmay zette vorig jaar in de Tour de France een stevige stap voorwaarts met drie ritzeges en de groene trui. En dat heeft ook gevolgen voor Gerben Thijssen.

Vorig jaar stonden Biniam Girmay en Gerben Thijssen nog samen aan de start van de Tour, maar toen was er nog onduidelijk over wie de absolute kopman was in de sprint. Girmay was dus duidelijk de beste met drie ritzeges en de groene trui.

Thijssen had het eerst moeilijk met de nieuwe orde bij Intermarché-Wanty, maar nu is dat gevoel veel minder. "Bini is de absolute kopman in koersen als de Ronde en Roubaix en ook in de Tour. Dat is logisch na vorig jaar. Ik heb mij daar snel bij neergelegd", zegt Thijssen bij Sporza.

Programma Gerben Thijssen

Voor Thijssen is er een ander programma uitgetekend met semiklassiekers zoals de Bredene-Koksijde Classic, Nokere Koerse en de Scheldeprijs. Ook in de Giro wordt Thijssen de kopman van Intermarché-Wanty in de sprint.

Volgens Thijssen wordt het belangrijk om nog eens met vertrouwen naar een grote ronde te kunnen trekken. "Een ronde waar ik de leider ben, met mijn eigen lead-out en dus niet met twee verschillende sprinters", zegt de sprinter nog.

Geen Tour dus voor Thijssen, maar toch voelt hij dat hij de vruchten plukt van zijn deelname van vorig jaar. "Uiteindelijk heb ik erna wel een serieuze stap gezet. Ook nog deze winter. Iedereen in de ploeg zegt dan ook dat ik blink in mijn vel."