Laura Verdonschot ondergaat operatie en kreeg duidelijk advies over haar revalidatie

Laura Verdonschot heeft na het BK veldrijden een punt moeten zetten achter haar seizoen in het veld. Ze onderging een ingreep aan vernauwde bekkenslagaders aan beide benen.

Doordat Sanne Cant niet aan de start stond op het BK veldrijden, kregen we dit jaar een nieuwe Belgische kampioene in het veldrijden. Laura Verdonschot, al goed voor twee keer zilver en brons de voorbije jaren, was haar gedoodverfde opvolgster.

Maar Verdonschot kreeg tijdens dit seizoen het nieuws dat ze kampt met vernauwde bekkenslagaders aan beide benen. Daardoor stroomt er niet genoeg bloed naar haar benen en zorgt dat voor snellere verzuring. Ook krachtsverlies en pijn in de beenspieren zijn een gevolg.

Verdonschot onder het mes voor blessure

Een operatie was dan ook noodzakelijk, zo niet betekent dat vaak het einde van de wielercarrière. Verdonschot koos ervoor om door te gaan tot het BK, waar ze ondanks haar blessure toch nog zilver pakte na Marion Norbert Riberolle.

Woensdag is Verdonschot onder het mes gegaan en nu staat ze voor een herstel van zo'n half jaar. "Er is me opgedragen dat het beter is om een week langer te rusten dan een week te vroeg te beginnen", zegt Verdonschot bij Het Nieuwsblad.

Minstens vier weken platte rust is noodzakelijk, anders is het risico op de aanmaak van nieuw littekenweefsel te groot. "Gelukkig weet Kaat (Hannes, haar partner, nvdr.) waar ik voorsta. Ze was zelf ook profrenster en is voor dezelfde blessure tot drie keer toe geopereerd."