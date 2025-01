Leest Lidl-Trek mee? Oliver Naesen klaar en duidelijk over Tour-deelname van Thibau Nys

Rijdt Thibau Nys dit jaar de Tour? Ervaringsdeskundige Oliver Naesen zit geen redenen om de Europese en Belgische kampioen veldrijden niet mee te nemen.

De Tour of de Vuelta? Lidl-Trek moet de knoop nog doorhakken over waar het Thibau Nys dit jaar aan de start brengt. Het wordt voor Nys zijn eerste grote ronde in zijn carrière en om dan meteen de Tour te rijden, dat schrikt toch wel wat af.

Nys hoorde al van zijn ploeg dat de Tour nog veel hectischer is en het niveau nog veel hoger ligt dan in alle koersen die hij al reed in zijn carrière. Oliver Naesen, die in 2016 de Tour als eerste grote ronde reed, twijfelt niet.

Naesen pleit voor Nys in de Tour

Voor Naesen is de Tour de logische keuze voor Nys. "Thibau is wat mij betreft fysiek zeker klaar voor het Tourniveau. Hij heeft een zeldzame combinatie van kwaliteiten waarmee je super gemakkelijk een koers wint", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Nys heeft in rittenkoersen ook al aangetoond dat zijn punch niet verdwijnt na een aantal dagen. Dat Nys te jong zou zijn en nog heel wat kansen krijgt om de Tour te rijden, mag voor Naesen geen argument zijn om hem niet mee te nemen.

En alles wat je kan meenemen, moet je meenemen in een carrière. "Thibau is een killer: hij wordt niet tweede, derde of vierde. Hij wint. Op pakweg Mûr de Bretagne kan hij dat dit jaar ook al in de Tour", besluit Naesen nog.