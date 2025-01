Naast Thibau Nys nog een afzegger voor laatste duel Van der Poel-Van Aert in Maasmechelen

Straks staat in Maasmechelen de voorlaatste manche van de Wereldbeker veldrijden op het programma. Al zal dat wel zonder Niels Vandeputte zijn.

Met Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan de start wordt Maasmechelen na Loenhout het tweede en laatste duel tussen de 'Grote Twee' in het veld deze winter. Het wordt dan ook het officieuze WK genoemd van dit seizoen.

Zaterdagavond werd al duidelijk dat Thibau Nys er niet zou bij zijn in Maasmechelen. De Europese en Belgische kampioen zit met een opkomende ziekte en wil geen risico's nemen met oog op het WK veldrijden van volgende week.

En dat is ook het geval bij Niels Vandeputte. Zijn ploeg Alpecin-Deceuninck liet op hun sociale media weten dat Vandeputte er niet bij zal zijn in Maasmechelen. "Niels Vandeputte moet helaas Maasmechelen overslaan omdat hij nog steeds herstellende is van ziekte."

"Hij hoopt zondag echter weer in actie te komen in Hoogerheide en ook zijn deelname aan het WK is niet in gevaar", verzekerde Alpecin-Deceuninck nog. Van der Poel is zo de enige van zijn ploeg die zaterdag in actie komt in Maasmechelen.

Vandeputte staat zesde in het klassement van de Wereldbeker, maar zal wellicht een paar plaatsen zakken. Van der Haar heeft evenveel punten, Ronhaar staat slechts op één punt en Orts op drie punten.