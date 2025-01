Herygers trekt grote ogen over wat Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats verzwegen

Geen gekneusde maar wel een gebroken rib. Dat hield Mathieu van der Poel over aan zijn val in Loenhout en bleef een maand onder de radar.

Met Baal, Koksijde en Dendermonde sloeg Mathieu van der Poel drie crossen over door een ribblessure. Toen werd er gecommuniceerd dat hij een gekneusde rib had, maar Van der Poel bleek dan toch een gebroken rib te hebben.

Dat hield de wereldkampioen veldrijden dus een maand geheim. Ook anderen die ervan wisten in zijn entourage of ploeg zwegen dus in alle talen. Paul Herygers heeft daar alleen maar bewondering voor dat het nog kan.

"Ik vind het wel fijn dat ze dat onder de radar hebben kunnen houden. Dat je de mannen in je ploeg voldoende kunt vertrouwen dat ze hun mond erover houden. Dat hoort ook bij topsport", zei Herygers bij Sporza.

Van der Poel klaar voor WK veldrijden

In Maasmechelen had Van der Poel dus nog weinig last van zijn ribblessure, hij won met meer dan een minuut voorsprong op Wout van Aert. Zondag staat er in Hoogerheide nog een generale repetitie op het programma

"Hij is klaar voor het WK, hé. Hij hoeft niet veel meer te doen", zegt Herygers nog. "Na een week herstel gaat hij er zelfs nog beter uitkomen." Volgt in Liévin de zevende wereldtitel veldrijden voor Van der Poel?