Patrick Lefevere ziet nog veel problemen in het wielrennen en wijst ook met de vinger

Patrick Lefevere nam onlangs afscheid van het wielrennen. Toch ziet hij nog veel werk en opportuniteiten voor de sport om te groeien.

Op zijn 70ste verjaardag heeft Patrick Lefevere het wielrennen achtergelaten, maar niet in optimale omstandigheden zoals hij dat zelf had willen zien. Zo zette Lefevere zich al 20 jaar in voor de mondialisering van het wielrennen.

"Op den duur word je het wat moe", zei Lefevere bij De Zevende Dag. "Er zijn jongere en meer internationale sporten die ons voorbij gefietst zijn. Wij hebben die stap niet gezet. Uit patriottisme en eigenbelang."

VS blijft blinde vlek voor Lefevere

Lefevere wijst daarvoor met de vinger naar alle actoren in het wielrennen. "Organisatoren, of de UCI, die te veel naar zichzelf kijken en niet aan het algemene belang denken." Volgens Lefevere zijn er nog onontgonnen markten in het wielrennen.

"We koersen nu al in Australië, het Midden-Oosten en ook China aan het einde van het jaar, maar Amerika blijft achter." Tot 2019 werd 14 keer de Tour of California georganiseerd, maar sinds corona is de rittenkoers van de kalender verdwenen.

Volgens Lefevere zijn er nog andere redenen waarom de VS achterblijft. "Dat komt omdat ze daar een andere reglementering hebben. Daar moet je betalen om met je koers een finish te organiseren, hier in Europa word je daarvoor betaald."