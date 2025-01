"Veel zal daarvan afhangen": Wellens schat WK-strijd tussen Van Aert en Van der Poel in

Het WK veldrijden heeft deze week aan spankracht gewonnen. Dat heeft alles te maken met de laattijdige deelname van Wout van Aert.

Het kan niet anders dan dat de bekendmaking dat Wout van Aert het WK veldrijden zal rijden voor een kleine mentale tik bij Mathieu van der Poel heeft gezorgd. Zelfs Pim Ronhaar gaat met die stelling akkoord.

“Naar de buitenwereld toe zal hij rustig blijven, maar hij beseft dat Wout iemand wordt waar hij rekening mee zal moeten houden”, zegt Bart Wellens aan Het Nieuwsblad over de hele situatie.

“Zonder Wout was hij met zekerheid na maximaal twee of drie rondes weg geweest. Dat gaat nu niet het geval zijn. Toch blijft Mathieu de topfavoriet, daar moeten we eerlijk in zijn. Zowel in Maasmechelen als Hoogerheide was hij indrukwekkend.”

De regerende wereldkampioen reed weer zo goed als foutloos rond, terwijl de andere renners heel wat fouten moesten maken om hem nog maar te proberen te volgen.

Al ziet Wellens ook mogelijkheden voor Wout van Aert. “De kloof met Wout is kleiner dan dat ik bij de start van het seizoen voor mogelijk hield. Wout is gewoon beter dan dat ik dacht dat hij zou worden dit seizoen. Je mag ook niet vergeten dat Wout altijd moet starten op de derde of vierde rij.”

Dan moet hij een hele inhaalrace maken. “Maar eens hij vrije baan heeft, zie je dat ook hij veel beter is dan de rest. En ik sluit niet uit dat hij er de komende dagen nog een laagje bovenop kan leggen. Veel zal afhangen van hoe ze de komende dagen verder trainen.”