📷 Ploegmaat van Mathieu van der Poel stopt door dodelijke ongevallen met koersen

De Duitse wielrenner Louis Kitzki (21) heeft besloten zijn professionele carrière per direct te beëindigen. De renner van Alpecin-Deceuninck maakte dit bekend via een persoonlijke verklaring op sociale media na twee dodelijke ongevallen die hem diep hebben geraakt.

Louis Kitzki, winnaar van de Zwift Academy 2023, trad begin 2024 toe tot het Development Team van Alpecin-Deceuninck. Zijn beslissing om te stoppen volgde op het overlijden van Samuele Privitera tijdens de Giro Ciclistico Valle D’Aosta.

Eerder was hij al getuige van het fatale ongeval van André Drege in de Ronde van Oostenrijk. “Na mijn deelname aan mijn laatste wedstrijd en het overlijden van Samuele Privitera, besloot ik een einde te maken aan mijn carrière als profwielrenner,” schrijft Kitzki op Instagram.

De jonge Duitser geeft aan dat de mentale impact van deze gebeurtenissen zijn plezier in de sport volledig heeft weggenomen. “Ik was het plezier in koersen volledig kwijt en hoe chaotischer een wedstrijd werd, hoe harder ik mentaal instortte. Helaas functioneert het lichaam zonder geest alleen maar slechter.”

Kitzki stopt nadat hij getuige was van twee dodelijke ongevallen

Kitzki benadrukt dat hij zich steeds minder veilig voelde in het peloton. “Ik begon me steeds meer zorgen te maken over mijn veiligheid en voelde me steeds ongemakkelijker in wedstrijden, wat er op de middellange termijn toe leidde dat ik in wedstrijden nooit meer kon evenaren waar ik tijdens de training zo hard voor had gewerkt,” verklaart hij.

Hoewel hij zijn loopbaan niet heeft kunnen voortzetten zoals gehoopt, kijkt Kitzki met dankbaarheid terug op zijn tijd bij Alpecin-Deceuninck. “Ik heb kunnen leren van de beste wielrenners ter wereld en veel leuke mensen binnen het team leren kennen. Ik voelde dat dit team zich zeer bewust is van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van jonge atleten.”