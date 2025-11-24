Alvarado maak rentree, Van Empel én Brand haken af: KNWU komt met uitleg

Alvarado maak rentree, Van Empel én Brand haken af: KNWU komt met uitleg
Foto: © photonews

Zondag staat in het Franse Flamanville de tweede manche van de Wereldbeker op het programma. Alvarado zit in de Nederlandse selectie, Brand en Van Empel zijn er dan weer niet bij.

Enkele dagen voor de start van het veldritseizoen kwam Ceylin Alvarado met het slechte nieuws dat ze een tijdje in de lappenmand lag door een knieblessure. De Nederlandse miste zo heel wat crossen. 

Alvarado maakt comeback in Flamanville

Het klassement in de Superprestige in de X2O Badkamers Trofee is al weg voor Alvardo, zondag moest ze ook de eerste manche van de Wereldbeker in Tabor missen. Zondag in Flamanville is Alvarado er wel bij.

Dat meldt de Nederlandse wielerbond KNWU op haar website. Al zijn er ook twee afwezigen in de Nederlandse selectie: wereldkampioene Fem van Empel en leidster Lucinda Brand staan zondag niet aan de start. 

Brand gaat op stage 

Van Empel is nog altijd niet fit nadat ze in de Koppenbergcross al na een halve ronde moest opgeven. Het forfait van Lucinda Brand is dan weer doelbewust. "Na 51 podiumplaatsen op rij kiest Brand ervoor om de komende wereldbeker over te slaan en door te trainen."

Lees ook... Podiumplaats nummer 51: Nederlandse komt in de geschiedenisboeken naast Vos ... en doet het in stijlBrand zal dus wat wegzakken in het klassement, het is niet duidelijk of ze er volgende week in Sardinië wel bij is. Bij de mannen zijn er geen wijzigingen in de selectie, Mathieu van der Poel en Tibor Del Grosso zijn dus nog niet van de partij. 

